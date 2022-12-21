



Байден: Ядерная сделка с Ираном “мертва”

Президент США Джо Байден заявил в кулуарах недавнего предвыборного митинга, что ядерная сделка 2015 года с Ираном “мертва”, но США не будут официально объявлять об этом. Видео об этом было опубликовано в социальных сетях поздно вечером в понедельник.



Видео было записано во время предвыборного митинга в Оушенсайде, штат Калифорния. Байден разговаривает с женщиной, которая присутствовала на митинге и попросила его объявить, что сделка с Ираном, официально известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), не действует.

Байден ответил, что не будет говорить об этом “по многим причинам”.



“Она мертва, но мы не собираемся объявлять об этом. Долгая история”, – добавил президент.



Собеседница ответила ему, что “иранский режим не представляет народ”, на что президент ответил: “Я знаю, что они не представляют вас. Но у них будет ядерное оружие, которое они будут представлять”. Комментарии Байдена последовали за известиями о том, что скрытые переговоры между США и Ираном о возобновлении ядерной сделки 2015 года зашли в тупик.



بایدن: برجام مُرده.



در ویدئویی که به دستم رسیده، بایدن صریحاً می‌گوید به #برجام بازنمی‌گردد، ولی دولت آمریکا فعلاً اعلام نخواهد کرد.



این ویدئو که برای اولین بار منتشر می‌شود، حاشیه‌ی رویداد انتخاباتی ۴ نوامبر در کالیفرنیا را نشان می‌دهد.



با زیرنویس فارسی و انگلیسی#انقلاب۱۴۰۱ pic.twitter.com/OerHZav9Kb — دامون مقصودی (@DamonMaghsoudi) December 20, 2022