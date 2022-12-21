Байден: Ядерная сделка с Ираном “мертва”
Президент США Джо Байден заявил в кулуарах недавнего предвыборного митинга, что ядерная сделка 2015 года с Ираном “мертва”, но США не будут официально объявлять об этом. Видео об этом было опубликовано в социальных сетях поздно вечером в понедельник.
Видео было записано во время предвыборного митинга в Оушенсайде, штат Калифорния. Байден разговаривает с женщиной, которая присутствовала на митинге и попросила его объявить, что сделка с Ираном, официально известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), не действует.
Байден ответил, что не будет говорить об этом “по многим причинам”.
“Она мертва, но мы не собираемся объявлять об этом. Долгая история”, – добавил президент.
Собеседница ответила ему, что “иранский режим не представляет народ”, на что президент ответил: “Я знаю, что они не представляют вас. Но у них будет ядерное оружие, которое они будут представлять”. Комментарии Байдена последовали за известиями о том, что скрытые переговоры между США и Ираном о возобновлении ядерной сделки 2015 года зашли в тупик.
Представитель США позже заявил , что усилия по возрождению ядерной сделки с Ираном 2015 года “уперлись в стену” из-за того, что Иран настаивает на прекращении расследований ООН по ядерному надзору.
بایدن: برجام مُرده.— دامون مقصودی (@DamonMaghsoudi) December 20, 2022
در ویدئویی که به دستم رسیده، بایدن صریحاً میگوید به #برجام بازنمیگردد، ولی دولت آمریکا فعلاً اعلام نخواهد کرد.
این ویدئو که برای اولین بار منتشر میشود، حاشیهی رویداد انتخاباتی ۴ نوامبر در کالیفرنیا را نشان میدهد.
با زیرنویس فارسی و انگلیسی#انقلاب۱۴۰۱ pic.twitter.com/OerHZav9Kb
Совсем недавно посол США в Иране Роберт Малли заявил, что подавление Ираном протестующих и продажа беспилотников России отвлекли внимание США от возрождения ядерной сделки.
На вопрос о видео Байдена представитель Совета национальной безопасности Белого дома сказал: “СВПД сейчас не находится в центре нашего внимания. Это не входит в повестку дня”.
“Мы не видим, чтобы в ближайшее время была возможна договоренность”, — сказал чиновник, указав на подавление Ираном протестующих и поддержку России в войне в Украине. “Наше внимание сосредоточено на практических способах противостоять им в этих областях”.
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет ответил на комментарии Байдена: “Огромное достижение нашего правительства. Тихо и мудронам удалось остановить возвращение к ядерному соглашению, не создавая раскол с США”.
“Мы также перенесли борьбу с иранским терроризмом, не только с ядерной программой, с израильской границы на иранскую землю. Нанесли удар по голове осьминога, чтобы ослабить его руки. Новое правительство должно продолжать это делать”, – добавил Беннетт.