Байден выделил $400 миллионов на военную поддержку Украины
Президент США Джо Байден поручил Госдепу выделить дополнительные $400 млн для Украины. Об этом сообщили в Белом доме.
Средства выделяются на оборонные потребности Украины, в частности обучение и подготовку военных.
Новый пакет военной помощибудет включать оборудование для ПВО, дополнительные вооружения и боеприпасы, уточнили в Госдепартаменте.
Пакет включает в себя:
▪️Боеприпасы для NASAMS и HIMARS;
▪️150 крупнокалиберных пулемётов с тепловизионными прицелами для борьбы с беспилотными авиационными системами (UAS);
▪️200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
▪️10 000 120-мм миномётных мин;
▪️высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);
▪️150 транспортных средств HMMWV;
▪️более 100 лёгких тактических машин;
▪️более 200 генераторов;
▪️запчасти к 105-мм гаубицами и другой техники.