



Байден выделил $400 миллионов на военную поддержку Украины

Президент США Джо Байден поручил Госдепу выделить дополнительные $400 млн для Украины. Об этом сообщили в Белом доме.



Средства выделяются на оборонные потребности Украины, в частности обучение и подготовку военных.



Новый пакет военной помощибудет включать оборудование для ПВО, дополнительные вооружения и боеприпасы, уточнили в Госдепартаменте.



Пакет включает в себя:



▪️Боеприпасы для NASAMS и HIMARS;

▪️150 крупнокалиберных пулемётов с тепловизионными прицелами для борьбы с беспилотными авиационными системами (UAS);

▪️200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

▪️10 000 120-мм миномётных мин;

▪️высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);

▪️150 транспортных средств HMMWV;

▪️более 100 лёгких тактических машин;

▪️более 200 генераторов;

▪️запчасти к 105-мм гаубицами и другой техники.



