



Байден встретился с высшими должностными лицами США по поводу событий в Газе



Президент США Байден встретился с госсекретарем Тони Блинкеном, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, главным заместителем советника по национальной безопасности Джоном Финером, советником по национальной безопасности Лиз Шервуд-Рэндалл и руководителем аппарата Белого дома Джеффом Зиентсом для получения последней информации о ситуации в секторе Газа, говорится в сообщении администрации.



Байден "поручил своей команде продолжить координацию действий с Израилем по всем аспектам кризиса и продолжить работу с региональными партнерами, чтобы предупредить всех, кто может попытаться воспользоваться ситуацией", – говорится в сообщении Белого дома.



"Сегодня во второй половине дня президент Байден будет говорить с несколькими нашими близкими союзниками о последних событиях в Израиле, и вскоре мы сможем поделиться более подробной информацией", – говорится в заявлении.



Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что в понедельник он побеседует по этому вопросу с Байденом и лидерами Великобритании и Франции.

