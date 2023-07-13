



Байден: Война России против Украины не будет длиться годами

Президент США Джо Байден считает, что война России против Украины не продлится годами из-за экономических и политических потерь для страны-агрессора. Об этом заявил Байден на пресс-конференции в Хельсинки.



"Я не думаю, что война может продолжаться годами по двум причинам. Номер один: я не думаю, что Россия может поддерживать войну вечно, прежде всего из-за ресурсов и потенциала. Номер два: я думаю, что сложатся обстоятельства, при которых в конце концов, президент Путин решит, что это не в интересах России - экономически, политически и в других - продолжать эту войну", - сказал Байден.



При этом президент США сказал, что не может предположить, как закончится война. В то же время, Байден надеется, что Украина достигнет существенного прогресса в наступлении.



К тому же, он отметил, что российский диктатор уже проиграл войну. "Путин уже проиграл войну. У Путина настоящая проблема", - сказал он.



Отметим, что США - крупнейший союзник Украины в борьбе против России. Штаты оказывают нашему государству финансовую и военную помощь.

В частности, Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, а также ПВО Patriot и ряд других вооружений. Штаты также вводят санкции против граждан России и компаний.



Байден неоднократно выражал свою поддержку Украине. Так, он считает, что Путин ошибся, начав вторжение в Украину. Он также заявлял, что мир объединяется благодаря Украине.