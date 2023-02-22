



Байден в Варшаве встретился с президентом Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду встретилась с главой США Джо Байденом в Варшаве, говорится в публикации на сайте Белого дома. Глава США пообещал поддерживать суверенитет Молдовы и ее территориальную целостность.



"Президент подчеркнул помощь, оказываемую США для укрепления политической и экономической устойчивости Молдовы, включая программу демократических реформ и энергетическую безопасность, а также помощь в преодолении последствий вооруженного конфликта России с Украиной", – говорится в сообщении.



Санду приехала в польскую столицу на выступление Байдена, на котором американский президент обратился к главе Молдовы и заявил, что поддерживает ее. Он также попросил присутствующих поаплодировать республике, стремящейся войти в состав Евросоюза.