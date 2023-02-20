



Байден: Украина получит от США новый пакет военной помощи в $500 млн

Украина добилась успеха в войне вопреки всем ожиданиям и будет побеждать в дальнейшем, - Байден $



Война в Украине стала самым большим наземным вооруженным конфликтом в Европе за последние три четверти века. В то же время нет сомнения в том, что украинцы и дальше будут одерживать победы на поле битвы. Об этом заявил президент США Джо Байден во время совместного брифинга с лидером Украины Владимиром Зеленским.



"Это самая большая наземная война в Европе за три четверти века. И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать", - заявил президент США.



По словам Байдена, большим вызовом для американской администрации стало выстраивание международной коалиции в поддержку Украины.



"Мы выстроили коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, по всему миру, куда входит более 50 стран", - добавил Байден.



Также Байден заявил, что Украина получит от США новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. Он будет включать в себя боеприпасы и средства для защиты неба над Украиной.



"Анонсированный сегодня пакет включает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", - сказал американский лидер.



Байден также перечислил обязательства по поставкам вооружений в Украину: более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысяча артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т.д.



"Позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, которые пытаются уклониться от российской военной машины или восполнить ее", - добавил президент США.



Лидер отметил, что благодаря двухпартийной поддержке в Конгрессе, на этой неделе США выделят миллиарды бюджетной помощи, чтобы помочь в обеспечении базовых услуг для украинских граждан.