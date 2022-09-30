



Байден: США помогут Украине вернуть свои территории

Президент США Джо Байден раскритиковал президента РФ Владимира Путина за его речь об аннексии захваченных украинских территорий.

Соответствующее заявление обнародовал Белый Дом.

"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины в ее прежних, признанных миром границах", - сказал Байден.

По его словам, США дадут Украине оружие, чтобы она вернула все свои територии.

По словам Байдена, Вашингтон осуждает сегодняшнюю "мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию".

"Россия нарушает международное право, пренебрегает Статутом ООН и везде демонстрирует свое неуважение к миролюбивым народам", - добавили в Белом Доме.

В Вашингтоне дали понять, что будут введены дополнительные санкции против Москвы и других российских лиц и компаний.

Между тем, минфин США после выступления Путина объявил о новом санкционном списке, в который вошли почти 1000 юридических и физических лиц.