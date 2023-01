Байден сравнил нелегальных иммигрантов с евреями, бежавшими от нацистов

Президент США Джо Байден сравнил нелегальных иммигрантов с евреями, бежавшими из нацистской Германии во время Второй мировой войны.



Такое заявление он сделал во время брифинга о безопасности границ.



"Ну, я думаю, что это право человека, если вашу семью преследуют. Это право человека, знаете ли, как для евреев в Германии — иметь возможность уехать — сбежать и получить помощь там, где они могут", - сказал он.



Позади стояла вице-президент США Камала Харрис, которая кивала в знак согласия.



По словам Байдена, американцы имеют основные фундаментальные права, чтобы убедиться в том, что лица, ищущие убежища, не имеют криминального прошлого.



"У людей в этой стране есть основные фундаментальные права на то, чтобы убедиться, что приезжающие люди были проверены. Они не преступники. Проблема не в них", - добавил Байден.



Его сравнение нелегалов с евреями вызвало гнев в социальных сетях.



"Байден только что сравнил нелегальных иностранцев — нарушителей закона, которые оказались террористами, торговцами наркотиками, — с евреями, бежавшими из Германии во время Холокоста. Это даже отдаленно не та же ситуация", — возмутился член палаты представителей Энди Биггс.



В свою очередь, экс-советник Дональда Трампа Стивен Миллер назвал слова Байдена "преуменьшением Холокоста и гнусной клеветой".



"Сравнение гаитян или никарагуанцев с евреями, спасающимися от насильственного истребления со стороны нацистской Германии, является одновременно возмутительным преуменьшением Холокоста и гнусной клеветой на Страны Латинской Америки. Байден скажет или сделает все, чтобы расширить нелегальную иммиграцию", - отметил он.



