



Байден собрался баллотироваться на второй президентский срок

Действующий глава США Джо Байден выразил желание баллотироваться на второй президентский срок. Он готов идти на выборы в 2024 году. Об этом говорится в заявлении американского лидера в интервью MSNBC.



"Я не одобрил это как официальное решение, но это мое намерение. Мое намерение снова баллотироваться. И у нас есть время, чтобы принять это решение", - сказал президент Соединенных Штатов.



Байден объяснил, что еще не объявил официально о своей кандидатуре, потому что "целый ряд правил вступает в действие", как только он это сделает.



Затем президент США добавил, что первая леди Джилл Байден поддерживает его в намерении снова идти на выборы в 2024 году.



Напомним, Байден подчеркнул, что Россия не может победить в войне против Украины, потому что представляет угрозу всему Западу.