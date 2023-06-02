



Байден: Швеция скоро станет членом НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что Швеция в ближайшее время станет новым членом НАТО.



Об этом он сказал во время выступления в Академии ВВС США.



В своей речи американский президент подчеркнул, что НАТО становится сильнее и сплоченнее.



Он добавил, что Альянс еще больше укрепился благодаря вступлению Финляндии, а вскоре и Швеции.



"НАТО является более мощным и более сплоченным, чем за последние десятилетия, и сейчас он стал еще сильнее со вступлением в Альянс нашего нового члена, Финляндии, а вскоре и Швеции, который состоится как можно быстрее. Это произойдет. Я вам обещаю", – отметил Байден.



Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на этой неделе он говорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подчеркнул важность достижения прогресса в вопросе вступления Швеции.



Как известно, протокол о вступлении Швеции в НАТО не ратифицировали только две страны – Венгрия и Турция.



В экспертных кругах считают, что проведение выборов в Турции открывает новое "окно возможностей" для завершения вступления Швеции, поскольку вопрос перестает быть предвыборной картой Эрдогана.



