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Байден сделал предупреждение Путину
21.02.2023 19:12 Алина Груднева

Байден сделал предупреждение Путину

Президент США Джо Байден предостерег российского лидера Владимира Путина от возможности нападения на какую-либо из стран-членов НАТО.

Такое заявление он сделал, выступая в Варшаве преддверии первой годовщины вторжения РФ в Украину.

"США и союзники будут следовать статье 5. Нападение на одну страну НАТО будет нападением на все НАТО. Путин должен это знать  Это священно", - подчеркнул он.

По словам американского лидера, Североатлантический Альянс един в настоящее время, как никогда.  

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