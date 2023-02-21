Байден сделал предупреждение Путину
Президент США Джо Байден предостерег российского лидера Владимира Путина от возможности нападения на какую-либо из стран-членов НАТО.
Такое заявление он сделал, выступая в Варшаве преддверии первой годовщины вторжения РФ в Украину.
"США и союзники будут следовать статье 5. Нападение на одну страну НАТО будет нападением на все НАТО. Путин должен это знать Это священно", - подчеркнул он.
По словам американского лидера, Североатлантический Альянс един в настоящее время, как никогда.