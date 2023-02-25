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Байден считает нерациональным китайский мирный план
25.02.2023 03:34 Алина Груднева

Байден считает нерациональным китайский мирный план

Китайский мирный план является невыгодным никому, кроме России.

Такое мнение выразил президент США Джо Байден.

"Я не видел в этом плане ничего, что бы свидетельствовало о том, что в нем содержится нечто, что было бы выгодно кому-то другому, кроме России, если бы этот китайский план был выполнен", — сказал он.

По мнению американского лидера, китайский мирный план является нерациональным.

"Идея о том, что Китай будет вести переговоры по результатам войны, совершенно несправедливой для Украины, просто нерациональна", — подчеркнул он.

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