



Байден с нетерпением ждет Зеленского: многое нужно обсудить

Президент США Джо Байден заявил, что с нетерпением ожидает приезда украинского президента Владимира Зеленского. Он отметил, что сторонам "многое нужно обсудить".



"Надеюсь, тебе хорошо лететь, Владимир. Я рад, что ты будешь здесь. Много чего нужно обсудить", - написал он в Twitter.







Отметим, что Байден должен встретить Зеленского у Белого дома в 21:00 по киевскому времени. Они проведут двустороннюю встречу. Расписание завершается обращением Зеленского к Конгрессу в 02:30.







Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский отправился в Вашингтон. Во время его визита Байден должен объявить о новом значительном пакете помощи Украине в области безопасности на сумму около 2 млрд долларов, который будет содержать батарею ЗРК Patriot.