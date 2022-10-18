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Байден "с нетерпением" ждет встречи с президентом Израиля
18.10.2022 11:03 Ольга Белозерова

Байден "с нетерпением" ждет встречи с президентом Израиля

В Белом Доме сделали заявление по поводу предстоящего визита президента Израиля Ицхака Герцога в США, сообщает "Аруц Шева".

"Президент Байден с нетерпением ждет встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Белом Доме 26 октября. Этот визит подчеркивает прочное партнерство и дружбу между Соединенными Штатами и Израилем", - говорится в заявлении Белого Дома.

В администрации Байдена отметили, что лидеры обсудят ключевые вопросы, в том числе, региональные и глобальные вызовы, представляющие взаимный интерес, возможности углубления региональной интеграции Израиля и способы продвижения равных мер свободы, процветания и безопасности как для израильтян, так и для палестинцев.

Герцог будет находиться с визитом в США 25-26 октября и встретится с рядом официальных лиц. 

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