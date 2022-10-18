



Байден "с нетерпением" ждет встречи с президентом Израиля

В Белом Доме сделали заявление по поводу предстоящего визита президента Израиля Ицхака Герцога в США, сообщает "Аруц Шева".



"Президент Байден с нетерпением ждет встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Белом Доме 26 октября. Этот визит подчеркивает прочное партнерство и дружбу между Соединенными Штатами и Израилем", - говорится в заявлении Белого Дома.



В администрации Байдена отметили, что лидеры обсудят ключевые вопросы, в том числе, региональные и глобальные вызовы, представляющие взаимный интерес, возможности углубления региональной интеграции Израиля и способы продвижения равных мер свободы, процветания и безопасности как для израильтян, так и для палестинцев.



Герцог будет находиться с визитом в США 25-26 октября и встретится с рядом официальных лиц.