



Байден: Россия никогда не одержит победу в этой войне

Президент США Джо Байден в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину сделал заявление.



По словам американского лидера, РФ никогда не одержит победы в этой воене.



“От Херсона до Харькова – украинские бойцы отвоевали свою землю. И более чем на половине территории, которую в прошлом году захватила Россия, снова гордо развевается украинский флаг”, — сказал он.



По словам Байдена, Россия никогда не этого не сделает из-за "имперских амбиций диктатора Путина".



“Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не уничтожит любовь людей к свободе. Жестокость никогда не перемелет волю свободных. И Украина никогда не станет победой Росии. Никогда", - добавил Байден.