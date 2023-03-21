



Байден разрешил рассекретить информацию о происхождении COVID-19

Президент США Джо Байден в понедельник подписал закон, позволяющий рассекретить информацию, связанную с возникновением COVID-19. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Я разделяю цель Конгресса Соединенных Штатов обнародовать как можно больше данных о происхождении коронавирусной болезни", – отметил американский лидер.

Байден сообщил, что еще в 2021 году разведка получила приказ использовать все имеющиеся инструменты для расследования возникновения COVID-19. По словам президента, расследование продолжается, чтобы “понять происхождение коронавируса для предотвращения будущих пандемий”.



Следовательно, подчеркнул Байден, будут продолжаться просмотры всей секретной информации, касающейся происхождения COVID-19, включая потенциальные связи с Институтом вирусологии Уханя.