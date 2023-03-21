Байден разрешил рассекретить информацию о происхождении COVID-19
Президент США Джо Байден в понедельник подписал закон, позволяющий рассекретить информацию, связанную с возникновением COVID-19. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
"Я разделяю цель Конгресса Соединенных Штатов обнародовать как можно больше данных о происхождении коронавирусной болезни", – отметил американский лидер.
Байден сообщил, что еще в 2021 году разведка получила приказ использовать все имеющиеся инструменты для расследования возникновения COVID-19. По словам президента, расследование продолжается, чтобы “понять происхождение коронавируса для предотвращения будущих пандемий”.
Следовательно, подчеркнул Байден, будут продолжаться просмотры всей секретной информации, касающейся происхождения COVID-19, включая потенциальные связи с Институтом вирусологии Уханя.
"Вводя это закон, моя администрация рассекретит и распространит такие данные, насколько это возможно, в соответствии с моими конституционными полномочиями по защите от разглашения информации, которая может нанести ущерб национальной безопасности", – добавил президент США.