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Байден рассказал о подготовке к борьбе с глобальными кризисами
02.01.2023 18:32 Алина Груднева

Байден рассказал о подготовке к борьбе с глобальными кризисами

Соединенные Штаты Америки собирают максимально широкую коалицию союзников для противостояния глобальным вызовам.

По данным Госдепа, такое заявление сделал президент США Джо Байден.

"В момент серьезных глобальных вызовов - от мировой инфляции, климатического кризиса до жестокой войны России против Украины - мы собираем максимально широкую коалицию партнеров для достижения результатов”, - сказал Байден.

По словам американского лидера, США продолжает соблюдать свои обязательства, работая вместе с союзниками и партнерами.

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