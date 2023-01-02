



Байден рассказал о подготовке к борьбе с глобальными кризисами

Соединенные Штаты Америки собирают максимально широкую коалицию союзников для противостояния глобальным вызовам.



По данным Госдепа, такое заявление сделал президент США Джо Байден.



"В момент серьезных глобальных вызовов - от мировой инфляции, климатического кризиса до жестокой войны России против Украины - мы собираем максимально широкую коалицию партнеров для достижения результатов”, - сказал Байден.



По словам американского лидера, США продолжает соблюдать свои обязательства, работая вместе с союзниками и партнерами.