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Байден: работаем над освобождением оставшихся в Газе заложников
24.11.2023 21:27 Алина Груднева

Байден: работаем над освобождением оставшихся в Газе заложников

Президент США Джо Байден сделал публичное заявление относительно освобождения первой партии заложников, удерживаемых в Газе. 

"Сегодня мы можем выразить благодарность за то, что семьи воссоединились с теми, кто был похищен 50 дней назад", - сказал Байден. 

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По его словам, эти люди начинают долгий путь исцеления. Сегодняшнее освобождение является только началом процесса. 

"Мы помним тех, кто остался в плену и работаем над их освобождением. Мы не остановимся, пока не вернем их домой", - добавил Байден.

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