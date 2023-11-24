



Байден: работаем над освобождением оставшихся в Газе заложников

Президент США Джо Байден сделал публичное заявление относительно освобождения первой партии заложников, удерживаемых в Газе.



"Сегодня мы можем выразить благодарность за то, что семьи воссоединились с теми, кто был похищен 50 дней назад", - сказал Байден.



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По его словам, эти люди начинают долгий путь исцеления. Сегодняшнее освобождение является только началом процесса.



"Мы помним тех, кто остался в плену и работаем над их освобождением. Мы не остановимся, пока не вернем их домой", - добавил Байден.