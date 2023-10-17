



Байден пытается выиграть время своей поездкой в Израиль

Поездка президента США Джо Байдена в Израиль с визитом солидарности, запланированная на 18 октября, является попыткой выиграть время.



По данным The New York Тimes, в администрации считают, что последовавшие один за другим визиты американских чиновников вынудят израильский военно-политический истеблишмент продолжать обсуждения своих планов.



Предполагается, что из-за поездки Байдена будет сделаны очередная отсрочка полномасштабного входа ЦАХАЛа в Газу, что даст израильтянам еще немного времени для подготовки к любым сценариям и позволит большему количеству палестинцев эвакуироваться.



Тем временем, в Израиле уже подтверждают, что ввод сухопутных войск в Газу отложен на неизвестный срок, из-за чего в ЦАХАЛе кипят от возмущения, считая, что ведется "Игра в пользу ХАМАСа".