



Байден: Путин уже потерял Украину

Президент США Джо Байден заявил, что глава Кремля Владимир Путин "уже потерял Украину", добавив, что помощь Украине во время российского вторжения бессрочна, сообщает The Hill.



"У Путина нет никакого шанса – он уже потерял Украину. Он думал, что если вторгнется в Украину, то, во-первых, каждый русскоязычный приветливо его встретит и скажет: "Входите". Во-вторых, он думал, что произойдет то, что НАТО рухнет, НАТО ничего не будет делать, они будут бояться действовать», - сказал Байден в интервью PBS NewsHour, добавив, что "ничего из этого не происходит".



Президент США также отметил, что НАТО координирует свои действия в поддержке Украины, несмотря на то, что Путин считает, что это не так.



Комментарии Байдена появились после того, как он подчеркнул свою поддержку Украины на фоне российского вторжения во время речи в Конгрессе.



Байден также ответил на критику со стороны небольшой группы законодателей-республиканцев, которые допустили, что в Украину поступает слишком много американской помощи.



Джуди Вудрафф из PBS вспомнила республиканца Джима Джордана, который предложил, чтобы деньги, потраченные на помощь Украине, шли американцам, и Байден громко рассмеялся.



"Если эти ребята не хотят помогать Украине, я понимаю, они не хотят этого делать, но что они будут делать, когда… Россия прокатится через Украину, либо в Беларусь, либо куда-нибудь еще?", - сказал президент США.



На вопрос, является ли помощь Украине бессрочной, Байден ответил: "Да, это так".