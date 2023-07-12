Байден: Путин ошибается, надеясь на распад НАТО
Президент РФ Владимир Путин в своей агрессии против Украины продолжает надеяться на то, что НАТО распадется, но он ошибается.
Об этом в своем выступлении в Вильнюсе сказал президент США Джо Байден.
По его словам, Путин сделал ставку на распад НАТО еще в прошлом году, когда начал полномасштабное вторжение своих войск в Украину.
"Он думал, что демократические лидеры окажутся слабыми... Он ошибся", - подчеркнул президент США.
Байден отметил, что Североатлантический альянс "сильнее, энергичнее и сплоченее", чем когда-либо.
Глава американского государства подчеркнул, что Украина защищает свою территорию "с невероятным достоинством".
"Народ Украины остается несломленным", - добавил лидер США.
Байден отметил, что Путин "продолжает сомневаться в устойчивости НАТО", но такая ставка диктатора является плохой.