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Байден: Путин ошибается, надеясь на распад НАТО
12.07.2023 20:47 Ирина Демьянова

Байден: Путин ошибается, надеясь на распад НАТО

Президент РФ Владимир Путин в своей агрессии против Украины продолжает надеяться на то, что НАТО распадется, но он ошибается.

Об этом в своем выступлении в Вильнюсе сказал президент США Джо Байден.

По его словам, Путин сделал ставку на распад НАТО еще в прошлом году, когда начал полномасштабное вторжение своих войск в Украину.

"Он думал, что демократические лидеры окажутся слабыми... Он ошибся", - подчеркнул президент США.

Байден отметил, что Североатлантический альянс "сильнее, энергичнее и сплоченее", чем когда-либо.

Глава американского государства подчеркнул, что Украина защищает свою территорию "с невероятным достоинством".

"Народ Украины остается несломленным", - добавил лидер США.

Байден отметил, что Путин "продолжает сомневаться в устойчивости НАТО", но такая ставка диктатора является плохой.

 

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