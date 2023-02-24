



Байден: Путин не победит Украину

Президент США Джо Байден уверен, что его российскому коллеге не получится победить Украину в этой войне.



Такое заявление он сделал в пятницу, 24 февраля.



"Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину", - отметил Байден.



По его словам, диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не уничтожит любовь людей к свободе.



"Жестокость никогда не перемелет свободу свободных. И Украина никогда не станет победой России. Никогда", - подчеркнул он.