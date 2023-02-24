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Байден: Путин не победит Украину
24.02.2023 17:08 Алина Груднева

Байден: Путин не победит Украину

Президент США Джо Байден уверен, что его российскому коллеге не получится победить Украину в этой войне.

Такое заявление он сделал в пятницу, 24 февраля.

"Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину", - отметил Байден.

По его словам, диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не уничтожит любовь людей к свободе.

"Жестокость никогда не перемелет свободу свободных. И Украина никогда не станет победой России. Никогда", - подчеркнул он.

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