



Байден: "Путин хотел ослабить НАТО. Вместо этого он сплотил НАТО"

Президенты Байден и Зеленский после встречи в Овальном кабинете провели совместную пресс-конференцию и ответили на вопросы журналистов.

Президент Байден сказал: «300 дней длится неспровоцированное, несправедливое широкомасштабное нападение на народ Украины. 300 дней народ Украины показывает России и всему миру свою стальную сущность и несокрушимую уверенность в борьбе за свою страну».



«Американский народ готов защищать свободу от злости. Мы предоставляем системы ПВО, артиллерию, боеприпасы. Изначально американцы вместе с партнерами по всему миру поддерживали Украину». - отметил Байден.



Он продолжил: «Украина выиграла борьбу за Киев, выиграла борьбу за Херсон, выиграла борьбу за Харьков – Украина превзошла ожидания России. Мы должны четко сказать, что сделала Россия. Она умышленно напала на критическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Россия использует зиму как оружие».



«Я хочу, чтобы украинцы знали – американцы будут вместе с вами на каждом шагу. Вместе мы будем и дальше поддерживать огонь демократии. Этот свет победит тьму. Спасибо, господин Зеленский. Мы вместе с вами», - подчеркнул президент США.



В свою очередь, Владимир Зеленский заявил: «За 300 дней мы начали действительно новый этап в наших отношениях – Украина и США. Мы вышли на уровень реального союзничества, наполненного содержанием». Он подтвердил передачу Украине ЗРК Patriot:



«Имеем четкое видение, как в ближайшие месяцы будет улучшена наша оборонная способность. Не хочу говорить об этом сейчас, вы понимаете, почему. Однако спасибо президенту США за решение».



Джо Байден так ответил на вопрос о расширении НАТО: «Путин хотел ослабить НАТО. Вместо этого он сплотил НАТО. Он хотел бы, чтобы Европа раскололась, а на самом деле из-за его действий Европа объединилась. Швеция и Финляндия присоединяются к НАТО».



