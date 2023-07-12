



Байден и Зеленский проводят встречу: Мир объединяется благодаря Украине

Мировое сообщество объединяется благодаря Украине, однако Киев заплатил за это слишком высокую цену. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.



"Очень печально то, что происходит в Украине, однако хорошие новости в том, что мир объединяется. Очень высокая цена за это, однако происходит объединение в мире. Люди понимают, что нельзя просто смотреть на то, что происходит", - заявил он.



При этом Байден добавил, что Япония прямо вовлечена в происходящее в Украине.



"Вопрос в менталитете Путина, это что-то из 14 века. Я должен подчеркнуть. Мы говорили ранее. Идея, что (премьер-министр Японии Фумио, - ред.) Кишида увеличивает оборонный бюджет, уменьшают внутренний бюджет, они прямо вовлечены в то, что происходит в Украине. Это чрезвычайно", - отметил он.







Также президент США Байден заявил президенту Зеленскому накануне их двусторонней встречи, что с нетерпением ждет дня, когда Украина официально вступит в НАТО.



"Вы (Украина - ред.) проделали огромную работу, вам нужно сделать гораздо больше. И я просто думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы вы получили все, что вам нужно. И я с нетерпением жду того дня, когда мы проведем встречу, чтобы отпраздновать ваше официальное членство в НАТО", - сказал Байден.



В конце президент США пошутил, отметив, что плохая новость для Украины состоит в том, что "вы застряли с нами. Мы (НАТО - ред.) никуда не уходим".



Напомним, страны-члены НАТО согласовали совместное коммюнике относительно Украины, в котором обозначили видение того, каким должен быть путь Украины к членству в Альянсе.



Однако Украина так и не получила четких условий и графика вступления в НАТО - лидеры стран-членов отметили, что государство получит приглашение присоединиться к Альянсу после того, как страны блока согласятся и выполнят определенные условия.