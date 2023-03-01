



Байден продлил действие чрезвычайного положения на год

Президент США Джозеф Байден продлил на один год действие чрезвычайного положения в связи угрозой национальной безопасности и внешней политике США, создаваемой действиями и политикой лиц, которые подрывают демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют незаконному присвоению ее активов.



На сайте Белого дома сообщается, что чрезвычайное положение было объявлено 6 марта 2014 года исполнительным указом №13360, а затем его действие неоднократно расширялось в связи с действиями РФ в отношении Украины дополнительными мерами в 2014, 2018 и 2022 годах.



"Действия и политика, рассматриваемые в этих исполнительных указах, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. По этой причине национальная чрезвычайная ситуация… должна продолжать действовать после 6 марта 2023 года. Поэтому, в соответствии с разделом 202(d) Закона о национальных чрезвычайных ситуациях, я продлеваю на 1 год действие национальной чрезвычайной ситуации, объявленной в Исполнительном приказе 13660", - говорится в сообщении.