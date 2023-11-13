



Байден призвал Израиль "защитить" главную больницу Газы

Президент США Джо Байден призвал Израиль защитить главную больницу Газы на фоне ожесточенных боев между ЦАХАЛом с ХАМАСом.



Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 13 ноября.



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"Я надеюсь и ожидаю, что в отношении больницы будет меньше навязчивых действий. Больница должна быть защищена", - сказал Байден.



Ранее ЦАХАЛ полностью взял под контроль детскую больницу ар-Рантиси, где находился оперативный штаб ХАМАСа.

