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Байден прилетел в Японию на G7
18.05.2023 13:08 Ирина Демьянова

Байден прилетел в Японию на G7

Самолет президента США Джо Байдена приземлился на американской авиабазе в японском городе Ивакуни в префектуре Ямагути 18 мая.

Об этом сообщили американские СМИ

Из Ямагути Байден отправится в соседнюю префектуру Хиросима, где состоится саммит G7.

Отмечается, что перед саммитом американский лидер проведет двусторонние переговоры с премьером Японии Фумио Кисидой.

Советник президента США Джейк Салливан ранее сообщал, что на встрече лидеры обсудят, в частности, сотрудничество в военной, экономической и энергетической сферах.

Саммит G7 состоится 19-21 мая в Хиросиме.

 

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