



Байден прилетел в Японию на G7

Самолет президента США Джо Байдена приземлился на американской авиабазе в японском городе Ивакуни в префектуре Ямагути 18 мая.



Об этом сообщили американские СМИ



Из Ямагути Байден отправится в соседнюю префектуру Хиросима, где состоится саммит G7.



Отмечается, что перед саммитом американский лидер проведет двусторонние переговоры с премьером Японии Фумио Кисидой.



Советник президента США Джейк Салливан ранее сообщал, что на встрече лидеры обсудят, в частности, сотрудничество в военной, экономической и энергетической сферах.



Саммит G7 состоится 19-21 мая в Хиросиме.



