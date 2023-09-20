



Байден пригласил Нетаниягу в Белый дом

Президент США Джо Байдена все-таки пригласил премьер-министра Биньямина Нетаниягу на официальную встречу в Вашингтоне.



В официальном заявлении Белого дома сказано, что поездка главы израильского правительства состоится до конца 2023 года.



Точные сроки пока что не раскрываются. Также в Белом доме отметили, что президент США выразил обеспокоенность по поводу продвижения правовой реформы в Израиле без достижения широкого консенсуса.



Тем временем, источник 13-го канала израильского ТВ утверждает, будто в ходе переговоров Нетаниягу признал, что для нормализации отношений с Саудовской Аравией Израилю придется пойти на уступки палестинцам.



Ранее другой источник утверждал, что Нетаниягу сказал Байдену о том, что палестинцы могут быть частью процесса, но "не должны иметь права вето".

