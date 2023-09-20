Новости » Политика
Байден пригласил Нетаниягу в Белый дом
20.09.2023 20:52 Алина Груднева

Байден пригласил Нетаниягу в Белый дом

Президент США Джо Байдена все-таки пригласил премьер-министра Биньямина Нетаниягу на официальную встречу в Вашингтоне.

В официальном заявлении Белого дома сказано, что поездка главы израильского правительства состоится до конца 2023 года.

Точные сроки пока что не раскрываются. Также в Белом доме отметили, что президент США выразил обеспокоенность по поводу продвижения правовой реформы в Израиле без достижения широкого консенсуса.

Тем временем, источник 13-го канала израильского ТВ утверждает, будто в ходе переговоров Нетаниягу признал, что для нормализации отношений с Саудовской Аравией Израилю придется пойти на уступки палестинцам.

Ранее другой источник утверждал, что Нетаниягу сказал Байдену о том, что палестинцы могут быть частью процесса, но "не должны иметь права вето".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы