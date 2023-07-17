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Байден пригласил Нетаниягу на встречу в Вашингтон
17.07.2023 20:46 Аркадий Бочаровский

Байден пригласил Нетаниягу на встречу в Вашингтон



Президент США Джо Байден пригласил премьер-министра Биньямина Нетаниягу на встречу в Вашингтон. 

Об этом сообщила канцелярия премьер-министра, добавив, что лидеры двух стран обсудили вопросы сдерживания угроз со стороны Ирана, расширения круга регионального мира и продолжения усилий по обеспечению спокойствия и стабильности в Иудее и Самарии. 

Канцелярия также отметила, что Нетаниягу проинформировал Байдена о законе об ограничении основания разумности, который, согласно сообщению, "будет принят на следующей неделе в Кнессете", а также о намерении сформулировать широкое общественное соглашение по остальным этапам правовой революции во время летних каникул.
 

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