



Байден приедет на саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден примет участие в саммите НАТО, который пройдет 11 и 12 июля в Вильнюсе. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.



До этого 9 и 10 июля президент посетит Лондон, где встретится с королем Чарльзом III и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.



"Затем президент отправится в Вильнюс, Литва, 11-12 июля для участия в 74-м саммите НАТО", – сообщила пресс-служба.



После саммита 13 июля президент США посетит Хельсинки для участия в американо-нордическом саммите лидеров.



11 и 12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украинские власти заявляют, что хотят получить от Альянса четкий график вступления или гарантии безопасности. Президент Владимир Зеленский считает, что у Украины есть все основания для этого.