



Байден предлагает увеличить налоги для миллиардеров и корпораций

Президент Джо Байден представил в четверг свой экономический план для США, если он переизберется в 2024 году. Подробности, обнародованные Белым домом, будут изложены лично Байденом в Филадельфии на встрече с избирателями. Не исключено, что республиканцы в Конгрессе заблокируют некоторые предложения Байдена, в соответствии с их представлением о том, что сокращение расходов, а не повышение налогов, является решением проблемы растущего долга страны.



“План Байдена будет инвестировать в Америку, снизит расходы и уменьшит налоги для работающих семей”, – заявил Белый дом. “Президент давно считает, что нам нужно развивать экономику снизу вверх и от середины к центру, а не сверху вниз”.



Основные пункты бюджетного предложения Байдена включают обещание сократить дефицит федерального бюджета на 3 триллиона долларов в течение следующего десятилетия. Среди мер, направленных на достижение этого, будет минимальный 25-процентный налог на самых богатых 0,01 процента американцев. А корпоративный налог вырастет с менее почти 10% до 28%, таким образом отменив радикальное снижение налогов, введенное при президенте Дональде Трампе в 2017 году.



Байден также предлагает повысить налоги для тех, кто зарабатывает более 400 000 долларов в год, чтобы гарантировать, что Medicare – финансируемая государством система медицинского страхования для людей старше 65 лет – останется платежеспособной. По словам Белого дома, повышение налога Medicare с 3,8 до 5,0 процентов для обеспеченных граждан сохранит жизнеспособность программы более чем на два десятилетия.



“Мой бюджет потребует, чтобы богатые заплатили свою справедливую долю, чтобы миллионы рабочих, которые помогли создать это богатство, могли уйти на пенсию с Medicare, на которую они заработали”, – заявил Байден в четверг.



По словам Шаланды Янг, директора Управления управления и бюджета, предлагаемый Байденом план – это “начало здорового диалога”. А вот республиканцы отказываются поддерживать любое повышение налогов, заявив, что Байден продвигает неконтролируемые расходы и политику, направленную против бизнеса.



“Массовое повышение налогов, увеличение расходов… не увидят свет благодаря контролируемой республиканцами Палате представителей”, — заявил на этой неделе влиятельный республиканец в Сенате Митч Макконнелл.



Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что план Байдена состоит в том, чтобы заставить “богатые и крупные корпорации платить свою справедливую долю, не повышая налоги для американцев”, зарабатывающих менее 400 000 долларов в год.