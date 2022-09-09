



Байден позвал союзников "на разговор". Тема – Украина

Президент США Джо Байден обсудил с союзниками и партнерами помощь Украине. Переговоры в режиме видеоконференции состоялись в четверг, 8 сентября, сообщает пресс-служба Белого дома.



В переговорах участвовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Марио Драги, премьер Японии Фумио Кисида, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Польши Анджей Дуда и премьер Великобритании Лиз Трасс, а также представители Франции и Евросоюза.



В Белом доме заявили, что целью переговоров было подчеркнуть продолжающуюся международную поддержку Украины, в том числе военную и экономическую, а также «постоянное принятие против России мер, необходимых для привлечения Кремля к ответственности за его агрессию». Также союзники обсуждали, как Россия использует энергоресурсы в качестве оружия, и поставки энергоносителей в Европу.



Напомним, 8 сентября США объявили о новом пакете помощи Украине на 675 млн долларов, который будет включать гаубицы, артиллерийские боеприпасы, автомобили Humvees, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы и так далее.



Также в Германии прошла очередная встреча министров обороны более 50 стран мира в формате Рамштайн. В этот же день в Киев прибыл с визитом глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.