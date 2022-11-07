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Байден поздравил Нетаниягу
07.11.2022 21:01 Алина Груднева

Байден поздравил Нетаниягу

В понедельник, 7 ноября, состоялся первый после выборов в Кнессет разговор президента США Джо Байдена с Биньямином Нетаниягу.

 
Американский лидер поздравил его с победой. 
 
"Мы братья, мы вместе войдем в историю. Моя приверженность Израилю неоспорима. Поздравляю, друг, и тепло приветствую Сару", - сказал Байден.
 
В ответ Нетаниягу сказал, что Израиль и США заключат больше исторических мирных соглашений. 
 
"Моя приверженность нашему союзу и нашим отношениям сильнее, чем когда-либо", - сказал Нетаниягу, передав теплые пожелания жене Байдена Джилл.

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