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Байден посоветовал Си Цзиньпину "быть осторожным" с Путиным
08.07.2023 10:46 Ирина Демьянова

Байден посоветовал Си Цзиньпину "быть осторожным" с Путиным

Президент США Джо Байден сказал китайскому лидеру Си Цзиньпину "быть осторожным" в отношениях с Москвой, ведь Пекин полагается на западные инвестиции.

Об этом сообщает Reuters.

После двухдневного визита президента Китая в Москву, в марте этого года, Джо Байден посоветовал Си Цзиньпину "быть осторожным". Американский лидер отметил, что после полномасштабного вторжения в Украину российский рынок покинули 600 американских корпораций.

По его словам, Си говорил Байдену, что экономика Китая зависит от инвестиций из Европы и Соединенных Штатов.

"Я сказал: это не угроза. Это наблюдение", – сказал Байден.

На вопрос, что ему на это ответил Си, президент США сказал: "Он слушал и не спорил".
 

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