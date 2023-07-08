



Байден посоветовал Си Цзиньпину "быть осторожным" с Путиным

Президент США Джо Байден сказал китайскому лидеру Си Цзиньпину "быть осторожным" в отношениях с Москвой, ведь Пекин полагается на западные инвестиции.



Об этом сообщает Reuters.



После двухдневного визита президента Китая в Москву, в марте этого года, Джо Байден посоветовал Си Цзиньпину "быть осторожным". Американский лидер отметил, что после полномасштабного вторжения в Украину российский рынок покинули 600 американских корпораций.



По его словам, Си говорил Байдену, что экономика Китая зависит от инвестиций из Европы и Соединенных Штатов.



"Я сказал: это не угроза. Это наблюдение", – сказал Байден.



На вопрос, что ему на это ответил Си, президент США сказал: "Он слушал и не спорил".

