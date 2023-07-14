



Байден посоветовал Пригожину быть осторожным с едой

Президент США Джо Байден посоветовал главарю группы наемников ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину опасаться пищевого отравления. Об этом американский лидер сказал в четверг, 13 июля, на пресс-конференции в Финляндии после встречи с лидерами Северной Европы.





При этом он обратил внимание на то, что пока никто не знает, где именно находится Пригожин и в каком состоянии.



"Да Бог его знает, что он может делать… Мы даже не знаем, где он находится и в какой ситуации. Я бы на его месте был осторожен с тем, что он ест, я бы тщательно изучал, что мне предлагают на обед. Если кратко: я не знаю и никто не знает", - сказал Джо Байден.