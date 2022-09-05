



Байден пообещал Лапиду: "США никогда не свяжут руки Израилю"

Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что Белый Дом заверил Израиль, что никогда не будет пытаться помешать ему защищаться от Ирана.



На пресс-конференции в Иерусалиме американский дипломат сказал, что президент США Джо Байден заверил премьер-министра Яира Лапида в их разговоре на прошлой неделе, что США "никогда не позволят Ирану получить ядерное оружие".



Кроме этого, по словам Найдса, Байден пообещал Лапиду, что США "никогда не свяжут руки Израилю".



"Мы знаем, что Иран представляет собой угрозу", - сказал он.

