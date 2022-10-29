



Байден пообещает Израилю безопасность и экономические гарантии

Президент США Джо Байден пообещал предоставить Израилю безопасность и экономические гарантии.

По данным The Jerusalem Post, соответствующее письмо он передаст премьер-министру Яиру Лапиду в ближайшие дни на фоне подписания исторического соглашения о демаркации морской границы с Ливаном.

По словам дипломатического источника, США подтверждают свою приверженность поддержке ЦАХАЛа в защите Израиля. Речь идет об укреплении потенциала Армии обороны Израиля по защите от угроз в отношении израильских судов и энергетических активов.

Уточняется, что текст письма был согласован в пятницу. Оно будет подписано в ближайшие дни.

Как утверждает источник, Байден пояснил, что США признают морскую границу, установленную соглашением, и будут выступать против любых попыток изменить ее, если только обе стороны не договорятся об этом.