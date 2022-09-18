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Байден: "Пока не было доказательств, что Китай помогал РФ"
18.09.2022 20:32 Ольга Белозерова

Байден: "Пока не было доказательств, что Китай помогал РФ"

Президент США Джо Байден заявил, что пока не было доказательств поставок оружия России из Китая для помощи в военных действиях против Украины. 

Об этом Байден рассказал в интервью порталу 60 minutes, сообщает УНИАН.

Американский президент обозначил, что "до сих пор" не было "никаких признаков" того, что Китай предлагал оружие или что-либо еще, что "хотела Россия" для помощи в войне против Украины.

Отмечается, что Байден хотел что-то договорить, но остановил сам себя фразой: "Может быть, мне не стоит больше ничего говорить".

Журналист попросил президента продолжить, но тот отказался и сменил тему. 

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