



Байден подталкивает Нетаниягу к уступкам палестинцам ради соглашения с Саудией

Во время встречи в среду, 20 сентября, в кулуарах ООН президент США Джо Байден будет оказывать давление на премьер-министра Биньямина Нетаниягу на значительные уступки палестинцам, чтобы заключить соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на официальный источник.



“Но поскольку Нетаниягу сдерживают крайне правые партнеры по коалиции, он будет стремиться ограничить разговоры о жестах в сторону Рамаллы экономической помощью испытывающей нехватку денежных средств Палестинской автономии”, – приводит издание слова чиновника.



ПА в переговорах с саудовскими и американскими чиновниками заявила о своем стремлении к поддержке со стороны США признания палестинской государственности в ООН, открытия США своего консульства в Иерусалиме, которое исторически обслуживало палестинцев, отмены решения Конгресса, характеризующего ПА как “террористическую организацию”, передачи Израилем территорий под палестинский контроль и снос “незаконных” форпостов.