Байден подписал бюджет США с многомиллиардной помощью Украине

Джо Байден подписал бюджет Соединенных Штатов на 2023 финансовый год. Документ включает многомиллиардную помощь Украине. Об этом сообщается в Twitter американского президента.



Глава Белого дома указал, что поставил подпись под "двухпартийным комплексным законопроектом, который завершает год исторического прогресса".



"Он предусматривает инвестиции в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, ликвидацию последствий катастроф, средства на борьбу с насилием против женщин и критически важную помощь для Украины", - отметил глава Белого дома.

