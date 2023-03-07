



Байден поблагодарил лидера Омана за решение по Израилю



Президент США Джо Байден поблагодарил оманского султана Хайтама бин Тарика Аль Саида за решение открыть воздушное пространство для израильских авиалайнеров, которое тот принял в прошлом месяце.



Об этом говорится в сообщении Белого Дома.



"Два лидера подтвердили давние исторические связи между нашими странами и народами и обсудили взаимные усилия по созданию более процветающего, мирного и интегрированного ближневосточного региона", — сказано в сообщении.



Байден приветствовал усилия Омана по освобождению американских граждан, незаконно задержанных в Иране.



