



Байден по просьбе Нетаниягу созвонился с эмиром Катара

Президент США Джо Байден провел второй за неделю телефонній разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль-Тани.



Информацию об этом подтвердили в Белом доме.



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Стороны обсудили переговоры в Дохе по обеспечению освобождения примерно 240 заложников, удерживаемых террористами в Газе.



Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу позвонил Байдену и призвал его оказать давление на эмира Катара, чтобы тот увеличил количество заложников в потенциальной сделке.