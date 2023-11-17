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Байден по просьбе Нетаниягу созвонился с эмиром Катара
17.11.2023 21:08 Алина Груднева

Байден по просьбе Нетаниягу созвонился с эмиром Катара

Президент США Джо Байден провел второй за неделю телефонній разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль-Тани.

Информацию об этом подтвердили в Белом доме.

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Стороны обсудили переговоры в Дохе по обеспечению освобождения примерно 240 заложников, удерживаемых террористами в Газе.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу позвонил Байдену и призвал его оказать давление на эмира Катара, чтобы тот увеличил количество заложников в потенциальной сделке.

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