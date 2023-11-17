Байден по просьбе Нетаниягу созвонился с эмиром Катара
Президент США Джо Байден провел второй за неделю телефонній разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль-Тани.
Информацию об этом подтвердили в Белом доме.
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Стороны обсудили переговоры в Дохе по обеспечению освобождения примерно 240 заложников, удерживаемых террористами в Газе.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу позвонил Байдену и призвал его оказать давление на эмира Катара, чтобы тот увеличил количество заложников в потенциальной сделке.