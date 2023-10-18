



Байден планирует попросить у Конгресса $100 млрд для помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден планирует обратиться в Конгресс с запросом на дополнительное финансирование военной поддержки Израиля и Украины в размере $100 млрд.



Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.



"Президент Джо Байден рассматривает вопрос о дополнительном запросе на сумму около $100 млрд, который будет включать помощь на оборону Израиля и Украины, а также финансирование охраны границ и помощь странам Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань", - отмечает агентство.



Уточняется, что представитель Управления по бюджету и управлению отказался от комментариев. Человек, знакомый с работой администрации по согласованию запроса, сказал, что детали пакета еще прорабатываются, и подчеркнул, что сумма будет рассчитана на весь финансовый год. Предыдущий запрос Белого дома, включавший $24 млрд на помощь Украине, охватывал только трехмесячный период.



По мнению аналитиков Bloomberg, масштаб запроса, скорее всего, встретит сопротивление в Палате представителей, где продолжаются разногласия между республиканцами.

