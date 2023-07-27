



Байден: Пакт безопасности может скрепить мир между Саудовской Аравией и Израилем

Президент США Джо Байден обдумывает соглашение о взаимной безопасности с Саудовской Аравией, которое предполагает нормализацию отношений королевства с Израилем , написал Томас Фридман из New York Times со ссылкой слова президента США.



Как отметил журналист, предлагаемый пакт о безопасности и последующая нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией зависят от уступок, сделанных Израилем в отношении сохранения возможности решения о создании двух государств с палестинцами.



По сообщению NYT, хотя Байден все еще не решил, стоит ли заключать пакт, он отдал приказ изучить возможность достижения взаимопонимания между США, Израилем, Саудовской Аравией и палестинцами.



Призыв к изучению сделки прозвучал после обсуждений с высокопоставленными чиновниками Белого дома, включая советника по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и Бретта Макгерка, координатора по Ближнему Востоку и Северной Африке.



Тем временем в интервью, данном ABC в четверг, премьер-министр Биньямин Нетаниягу подтвердил, что Израиль и Соединенные Штаты работают над мирным соглашением с Саудовской Аравией.



Израиль и США “работают над вещами, которые изменят историю, в частности, мы пытаемся заблокировать агрессию Ирана и продвигать мир с Саудовской Аравией”, — сказал Нетаниягу.



