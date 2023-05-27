Байден отреагировал на соглашение о перемещении ядерного оружия РФ в Беларусь
Президент США Джо Байден прокомментировал соглашение о перемещении тактического ядерного оружия России в Беларусь.
Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.
"Моя реакция на это крайне негативна", - подчеркнул Байден.
Соглашение между Россией и Беларусью было подписано в пятницу, 26 мая. РФ отправит в республику ракетный комплекс "Искандер-М".
В российском оборонном ведомстве сообщали о том, что некоторые белорусские самолеты переоборудованы и способны применять ядерное оружие.