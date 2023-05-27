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Байден отреагировал на соглашение о перемещении ядерного оружия РФ в Беларусь
27.05.2023 17:57 Алина Груднева

Байден отреагировал на соглашение о перемещении ядерного оружия РФ в Беларусь

Президент США Джо Байден прокомментировал соглашение о перемещении тактического ядерного оружия России в Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.

"Моя реакция на это крайне негативна", - подчеркнул Байден.

Соглашение между Россией и Беларусью было подписано в пятницу, 26 мая. РФ отправит в республику ракетный комплекс "Искандер-М".

В российском оборонном ведомстве сообщали о том, что некоторые белорусские самолеты переоборудованы и способны применять ядерное оружие.
 

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