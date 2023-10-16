



Байден отказался от поездки в Колорадо из-за Израиля

Президент США Джо Байден отказался от запланированной ранее поездки в Колорадо из-за ситуации в Израиле.



Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.



Как отметили в Белом доме, Байден продолжает внимательно следить за ситуацией в Израиле и проводит совещания по вопросам безопасности.



Как сообщалось ранее, премьер-министр Биньямин Нетаниягу пригласил Байдена посетить Израиль с визитом солидарности. Предположительно, его поездка состоится 18 или 19 октября. В Белом доме дату визита пока что не подтвердили.