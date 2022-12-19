



Байден осудит растущий уровень антисемитизма

Президент США Джо Байден осудит растущий уровень антисемитизм во время выступления на приеме в честь Хануки в Белом Доме, который состоится 19 декабря.

На мероприятии зажгут ханукальную менору.

Байден скажет гостям, что молчание является соучастием, а ненависть, насилие и антисемитизм должны быть осуждены.

Празднование Хануки в этом году приходится на серию громких антисемитских инцидентов, таких как высказывания Канье Уэста, встреча с ним Дональда Трампа и прочее. Кроме того, Илон Маск объявляет "амнистию" заблокированным аккаунтам в Twitter, что позволит ненавистникам евреев вновь постить подстрекательный контент.

Антидиффамационная лига в прошлом году отследила 2717 антисемитских случаев нападений, что на 34% больше, чем в предыдущем году.