



Байден официально пригласил Герцога

Президент США Джо Байден официально пригласил израильского коллегу Ицхака Герцога посетить Белый Дом в следующий вторник, 18 июля.



В Вашингтон президент Израиля отправится, чтобы выступить на заседании Конгресса в честь 75-летия Израиля.



"Визит подчеркнет наше прочное партнерство и дружбу. Президент Байден вновь подтвердит непоколебимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля. Лидеры обсудят возможности углубления региональной интеграции Израиля и создания более мирного и процветающего Ближнего Востока", — сказано в заявлении Белого Дома.



Уточняется, что Байден подчеркнет важность общих демократических ценностей. Также стороны обсудят способы продвижения "равных мер свободы, процветания и безопасности для палестинцев и израильтян".



"Лидеры обсудят углубление военных отношений России с Ираном и дестабилизирующее поведение Ирана в регионе", — добавили в Белом Доме.



В ходе своего визита Герцог планирует встретиться с вице-президентом США Камалой Харрис и другими официальными лицами.



Официальное приглашение президента Израиля было сделано на фоне бойкота, объявленного членом палаты представителей и ярой сторонницей BDS Ильхан Омар, которая объявила, что ни за что не придет на совместном обращении президента Герцога к обеим палатам Конгресса США.



В ответ бывший вице-президент США Майк Пенс раскритиковал Омар за защиту террористов.



"Израиль — один из наших величайших и самых важных союзников. Защита террористов и нападения на еврейское государство с вашей стороны вызывают отвращение. В нашем обществе нет места антисемитизму", - сказал он.