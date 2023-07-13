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Байден официально пригласил Герцога
13.07.2023 20:57 Алина Груднева

Байден официально пригласил Герцога

Президент США Джо Байден официально пригласил израильского коллегу Ицхака Герцога посетить Белый Дом в следующий вторник, 18 июля.

В Вашингтон президент Израиля отправится, чтобы выступить на заседании Конгресса в честь 75-летия Израиля.

"Визит подчеркнет наше прочное партнерство и дружбу. Президент Байден вновь подтвердит непоколебимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля. Лидеры обсудят возможности углубления региональной интеграции Израиля и создания более мирного и процветающего Ближнего Востока", — сказано в заявлении Белого Дома.

Уточняется, что Байден подчеркнет важность общих демократических ценностей. Также стороны обсудят способы продвижения "равных мер свободы, процветания и безопасности для палестинцев и израильтян".

"Лидеры обсудят углубление военных отношений России с Ираном и дестабилизирующее поведение Ирана в регионе", — добавили в Белом Доме.

В ходе своего визита Герцог планирует встретиться с вице-президентом США Камалой Харрис и другими официальными лицами.

Официальное приглашение президента Израиля было сделано на фоне бойкота, объявленного членом палаты представителей и ярой сторонницей BDS Ильхан Омар, которая объявила, что ни за что не придет на совместном обращении президента Герцога к обеим палатам Конгресса США.

В ответ бывший вице-президент США Майк Пенс раскритиковал Омар за защиту террористов.

"Израиль — один из наших величайших и самых важных союзников. Защита террористов и нападения на еврейское государство с вашей стороны вызывают отвращение. В нашем обществе нет места антисемитизму", - сказал он.

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