



Байден объявил о новом пакете помощи Украине на $725 млн

Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого Дома.

В частности, США выделяют Украине пакет помощи размером в 725 млн долларов.

Ожидается, что в него войдут боеприпасы для HIMARS, противотанковое оружие зброя и бронемашины Humvee.

Также США выделят 23 тысячи 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов, 5 тысяч 155-мм выстрелов систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM); высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).

Помимо прочего, Украина получит свыше 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV) и медикаменты.