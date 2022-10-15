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Байден объявил о новом пакете помощи Украине на $725 млн
15.10.2022 06:23 Алина Груднева

Байден объявил о новом пакете помощи Украине на $725 млн

Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины.

 
Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого Дома.
 
В частности, США выделяют Украине пакет помощи размером в 725 млн долларов.
 
Ожидается, что в него войдут боеприпасы для HIMARS, противотанковое оружие зброя и бронемашины Humvee.  
 
Также США выделят 23 тысячи 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов, 5 тысяч 155-мм выстрелов систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM); высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).
 
Помимо прочего, Украина получит свыше 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV) и медикаменты.
 

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