Байден объявил о новом пакете помощи Украине на $725 млн
Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины.
Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого Дома.
В частности, США выделяют Украине пакет помощи размером в 725 млн долларов.
Ожидается, что в него войдут боеприпасы для HIMARS, противотанковое оружие зброя и бронемашины Humvee.
Также США выделят 23 тысячи 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов, 5 тысяч 155-мм выстрелов систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM); высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).
Помимо прочего, Украина получит свыше 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV) и медикаменты.