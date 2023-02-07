



Байден объяснил, почему выступает против отправки Украине F-16

Президент США Джо Байден объяснил, почему против отправления истребителей F-16 Украине. Байден считает, что они должны оставаться в стране, сообщает пресс-служба Белого дома.



На вопрос, почему он против отправки F-16 в Украину, Байден ответил: «Потому что мы должны держать их здесь. Это совсем другая ситуация».



Президент США Джо Байден заявлял о том, что его страна не намерена поставлять Украине истребители F-16. Позже уточнил, что будет обсуждать с президентом Владимиром Зеленским последние запросы Украины на современное вооружение.



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Польша может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО.